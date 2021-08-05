Синоптик пообещал классическое бабье лето в Москве в сентябре

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в первой половине сентября москвичей ожидает теплая погода.

"Предварительные оценки показывают, что в первой половине сентября средняя температура ожидается на 0,5–1 градус теплее нормы, но только с 60-процентным количеством осадков, что указывает на высокую вероятность в этот период антициклональной погоды и классического бабьего лета", – написал синоптик в Instagram.

При этом во второй половине сентября ожидается активная циклоническая деятельность, которая принесет с собой в столицу неустойчивую погоду. Смена метеоусловий также будет сопровождаться обильными дождями – может выпасть до 120 процентов месячной нормы осадков.

Тишковец добавил, что поворотный для сезона момент наступит в 20-х числах сентября, когда температура опустится до плюс 10 градусов. Такая погода критически сказывается на фотосинтезе, из-за чего и наступает золотая осень.

Ранее синоптик рассказал, когда на российских курортах начнется бархатный сезон. В этом году он будет короче, чем в прошлом, – начнется в первой декаде сентября и продлится до первой декады октября.

