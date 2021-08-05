Синоптик пообещал классическое бабье лето в Москве в сентябре

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в первой половине сентября москвичей ожидает теплая погода.
"Предварительные оценки показывают, что в первой половине сентября средняя температура ожидается на 0,5–1 градус теплее нормы, но только с 60-процентным количеством осадков, что указывает на высокую вероятность в этот период антициклональной погоды и классического бабьего лета", – написал синоптик в Instagram.
При этом во второй половине сентября ожидается активная циклоническая деятельность, которая принесет с собой в столицу неустойчивую погоду. Смена метеоусловий также будет сопровождаться обильными дождями – может выпасть до 120 процентов месячной нормы осадков.
Тишковец добавил, что поворотный для сезона момент наступит в 20-х числах сентября, когда температура опустится до плюс 10 градусов. Такая погода критически сказывается на фотосинтезе, из-за чего и наступает золотая осень.
Ранее синоптик рассказал, когда на российских курортах начнется бархатный сезон. В этом году он будет короче, чем в прошлом, – начнется в первой декаде сентября и продлится до первой декады октября.
Москвичам рассказали, ждать ли повторения урагана
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: