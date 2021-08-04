Июль 2021 года в РФ стал одним из самых жарких в истории метеонаблюдений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Июль текущего года в России вошел в пятерку самых жарких за всю историю метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Очень жарким месяц оказался на азиатской части страны: юг Якутии, Амурская область, Приморский край, юг Хабаровского края. Там среднемесячная температура превышала норму даже на четыре градуса", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

По его словам, на всем Северном полушарии был повторен абсолютный рекорд, установленный в 2020 году.

"Средняя температура за истекший июль в Северном полушарии с точностью до 0,1 градуса повторила рекордное достижение, установленное в прошлом году", – отметил он.

Также Вильфанд предупредил, что еще могут поступать данные, требующие уточнения прогноза.

При этом метеоролог отметил, что в столице этот июль вошел только в десятку самых теплых.

"В Москве июль был вполне теплым, и он вошел в первую десятку за 143 года метеонаблюдений. Многие прошедший июль сравнивали с июлем 2010 года, кстати, но он уступил аж на четыре градуса", – пояснил специалист.

Ранее Вильфанд рассказал, что аномальная жара до 43 градусов ожидается до конца недели в ряде регионов на юге России.

По его словам, очень жарко будет на нижней Волге, на юге Ставрополья, а также в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях. Метеоролог отметил, что в прибрежных городах юга России температура не опустится ниже 30 градусов, на Черноморском побережье и в районе Сочи воздух прогреется до 35 градусов, добавил Вильфанд.

