Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:25

Июль 2021 года в РФ стал одним из самых жарких в истории метеонаблюдений

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Июль текущего года в России вошел в пятерку самых жарких за всю историю метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Очень жарким месяц оказался на азиатской части страны: юг Якутии, Амурская область, Приморский край, юг Хабаровского края. Там среднемесячная температура превышала норму даже на четыре градуса", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

По его словам, на всем Северном полушарии был повторен абсолютный рекорд, установленный в 2020 году.

"Средняя температура за истекший июль в Северном полушарии с точностью до 0,1 градуса повторила рекордное достижение, установленное в прошлом году", – отметил он.

Также Вильфанд предупредил, что еще могут поступать данные, требующие уточнения прогноза.

При этом метеоролог отметил, что в столице этот июль вошел только в десятку самых теплых.

"В Москве июль был вполне теплым, и он вошел в первую десятку за 143 года метеонаблюдений. Многие прошедший июль сравнивали с июлем 2010 года, кстати, но он уступил аж на четыре градуса", – пояснил специалист.

Ранее Вильфанд рассказал, что аномальная жара до 43 градусов ожидается до конца недели в ряде регионов на юге России.

По его словам, очень жарко будет на нижней Волге, на юге Ставрополья, а также в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях. Метеоролог отметил, что в прибрежных городах юга России температура не опустится ниже 30 градусов, на Черноморском побережье и в районе Сочи воздух прогреется до 35 градусов, добавил Вильфанд.

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в среду

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать