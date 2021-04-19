2020 год стал одним из самых жарких в истории

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Всемирная метеорологическая организация признала 2020 год одним из трех самых жарких в истории. Об этом сообщает ТАСС.

"Связанное с пандемией замедление экономики не смогло остановить изменение климата", – рассказали в организации.

Так, в июне 2020 года в Якутии была зафиксирована максимальная температура к северу от полярного круга – плюс 38 градусов.

Кроме того, как подчеркнул генсек ООН Антониу Гутерреш, произошло стремительное таяние ледников. С сентября 2019 года по август 2020 года ледяной покров Гренландии потерял 152 миллиарда тонн льда.

"Наша задача ясна. Наука говорит нам, что для предотвращения наихудших последствий изменения климата мы должны ограничить повышение глобальной температуры показателем в 1,5 градуса от доиндустриального исходного уровня", – заключил Гутерреш.

Ранее стало известно, что апрель в Москве может войти в топ-10 самых теплых в истории метеонаблюдений. Синоптики отмечают, что с 1879 года было лишь восемь лет, когда температура воздуха превышала норму более чем на три градуса. Последний раз был в 2008 году.