Вильфанд предупредил о 43-градусной жаре в нескольких регионах России

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Аномальная жара до 43 градусов ожидается до конца недели в ряде регионов на юге России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На нижней Волге, в Астраханской области очень жарко. До 43 градусов в Волгоградской области, в Ростовской области тоже до 43 градусов, как и на юге Ставрополья", – приводит слова синоптика ТАСС.

В прибрежных городах юга России температура не опустится ниже 30 градусов, на Черноморском побережье и в районе Сочи воздух прогреется до 35 градусов, добавил Вильфанд.

"На юге очень жаркая погода, что даже сглаживающее влияние моря не опускает температуру воздуха в прибрежных городах ниже 30 градусов. <...> До конца рабочей недели будет жаркая погода, и это опасное явление. Отдыхающие едут за теплом, а там на самом деле жара. <...> В Симферополе – 30–37 градусов, в Севастополе – 30–35 градусов", – рассказал метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в центральной части России с середины августа погода начнет постепенно перестраиваться на осенний режим, жары в этот период не предвидится.