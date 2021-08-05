Синоптик рассказал, когда на российских курортах начнется бархатный сезон

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Бархатный сезон на российских курортах в этом году будет короче, чем в прошлом – он начнется в первой декаде сентября и продлится до первой декады октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Бархатный сезон начинается в первой декаде сентября, когда температуры воды и воздуха становятся близки между собой. Температура воды к этому периоду понижается до 23–25 градусов. <...> В этом году в первой половине лета циклоническая деятельность способствовала тому, что поверхность воды не очень прогревалась от солнечных лучей из-за большого количества облаков", – приводит слова синоптика ТАСС.

В прошлом году бархатный сезон на курортах России длился практически до конца октября, напомнил Вильфанд. Он также рассказал, что сейчас температура воды в Ялте, Феодосии, Алуште и Евпатории составляет 26 градусов тепла, Анапе, Сочи, Геленджике, Туапсе и Бердянске – 28 градусов, в Ейске – 29 градусов.

В прошлом году самыми популярными в России курортами во время бархатного сезона стали Крым и Краснодарский край. На Кубани россияне чаще всего ездили для отдыха в Сочи, Анапу и Геленджик.