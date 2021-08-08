В Гидрометцентре предупредили о жаркой погоде в Москве до 12 августа

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве на предстоящей неделе превысит показатели нормы. Об этом сообщает ТАСС.

"До четверга по крайней мере погода будет теплая, даже жарковатая – температура на четыре-пять градусов выше нормы", – заявил специалист.

В Москве, по словам Вильфанда, будет в среднем 27-29 градусов тепла. В Подмосковье может потеплеть до 30 градусов. Наибольшая жара ожидается в понедельник, когда воздух прогреется до 31 градуса тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что в ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах 16-18 градусов. Вильфанд отметил, что такая погода ночью характерна для летнего периода.

В воскресенье, 8 августа, в Москве установится облачная погода с кратковременным дождем. Воздух в столице прогреется максимум до 29 градусов тепла.