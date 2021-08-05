Около 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве в конце недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В конце этой недели, с 6 по 8 августа, выпадет около 20% месячной нормы осадков. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве начались дожди, которые с перерывами продолжатся до выходных. Общее количество осадков за трое суток может составить 15–17 миллиметров, или около 1/5 месячной нормы", – сообщил Тишковец.

Также синоптик предупредил, что самым дождливым днем этой недели станет пятница.

Ранее Тишковец рассказал, что в первой половине сентября москвичей ожидает теплая погода. При этом во второй половине сентября ожидается активная циклоническая деятельность, которая принесет с собой в столицу неустойчивую погоду. Смена метеоусловий также будет сопровождаться обильными дождями – может выпасть до 120 процентов месячной нормы осадков.