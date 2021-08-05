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Москва 24

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Общество

13:54

В столицу в выходные вернется 30-градусная жара

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Подмосковье в предстоящие выходные ожидается жаркая погода, температура воздуха поднимется до 30 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в пятницу ночью и в субботу в столичном регионе ожидаются дожди.

"После прохождения фронтальных дождей в столицу придет очень теплая погода. Значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на пять градусов", – говорится в сообщении.

Прогнозируется, что в пятницу воздух в столице прогреется до +20...+22, в Подмосковье – до +18...+23 градусов. В субботу и воскресенье днем в городе ожидается +27...+29, в области – +26...+31.

По данным синоптиков, в начале следующей недели температура воздуха в ночные часы составит плюс +14...+19, в дневные – +25...+30.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что 5 и 6 августа в ряде регионов страны ожидаются ливни с грозами, а также штормовой ветер. Непогода затронет Поволжье, а также Архангельскую, Мурманскую и некоторые другие области. Между тем в южных регионах России ожидается сильная жара.

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