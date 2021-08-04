Синоптик предупредил россиян об опасных ливнях и штормовом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливни с грозами, а также ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются 5 и 6 августа в ряде регионов России, в том числе в Поволжье, в Архангельской, Мурманской, Иркутской областях, а также в республиках Коми, Хакасия, Тува и других. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"В ряде регионов России прогнозируются опасные явления. 5 и 6 августа в Коми, Архангельской, Мурманской областях ожидается ливневый дождь, гроза, ветер 15–20 метров в секунду. В Центральном федеральном округе прогнозируется ливень, град, гроза и ветер до 20 метров в секунду в Брянской области", – сказал метеоролог.

По его словам, такая же погода ждет Кемеровскую и Иркутскую области, Алтайский и Красноярский края, а также Хакасию, Туву и Приволжский федеральный округ. Причем в последнем непогода не приведет к понижению температуры воздуха: в среднем столбики термометров зафиксируются на отметке +33...+37 градусов, а на территории входящей в его состав Саратовской области – около +40 градусов.

Также из-за выхода так называемых монгольских циклонов дожди и грозы накроют центральные и северные районы Сахалина, юг Амурской области и Хабаровского края, Приморский край, Забайкалье и Бурятию.

Между тем в южных регионах России ожидается сильная жара. На данный момент в Ростовской области температура уже достигает +38 градусов. В Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставрополье и Чеченской Республике воздух прогреется до +38...+40 градусов. То же касается и черноморского побережья.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что июль 2021 года в России вошел в пятерку самых жарких за всю историю метеонаблюдений.

По его словам, на всем Северном полушарии был повторен абсолютный рекорд, установленный в 2020 году. При этом наибольшие температуры были зафиксированы на юге Якутии, в Амурской области, Приморском крае и на юге Хабаровского края.

