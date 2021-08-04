Врач рассказала, смогут ли россияне адаптироваться к волнам жары

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева в беседе с Москвой 24 усомнилась в прогнозе, согласно которому из-за волн жары в России увеличится количество смертей.
Ранее климатолог Александр Чернокульский заявил, что Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванной глобальным потеплением. Это, по мнению эксперта, скажется на здоровье людей. Одним из главных последствий аномалии станут теплые ночи, когда организм человека просто не будет успевать отдохнуть.
По его словам, особенно тяжело это явление будут ощущать жители городов. Поэтому, как считает специалист, необходимо провести мероприятия, которые позволят людям и экономике адаптироваться к меняющимся условиям. Если ничего с этим не делать, то смертность от волн жары увеличится, подчеркнул Чернокульский.
"Думаю, что запугивать людей такими заявлениями не стоит. Люди и так уже напуганы. Я не считаю, что от волн жары у нас увеличится количество смертей. Думаю, мы уже привыкли и к этим барическим пилам, и к перепадам, и к жаре. Так что эту причину (волны жары. – Прим. ред.) я не считаю весомой", – сказала Алексеева.
Вместе с тем эксперт порекомендовала в жаркую погоду пить больше воды, чтобы восполнять баланс жидкости в организме, а также вести здоровый образ жизни. Это, по мнению врача, позволит избежать негативных последствий.
Ранее профессор Института прикладной экологии, эксперт министерства природных ресурсов и член секции океанографии Русского географического общества Павел Сухонин заявил, что человечество может справиться с любыми экологическими угрозами, однако это трудно из-за отсутствия воли и нехватки средств.
В качестве примера борьбы с негативными последствиями жизнедеятельности человека Сухонин привел Сингапур и Японию, которые отказались от линий электропередачи, убрав все провода под землю, чтобы избежать электромагнитных аномалий.
Он также отметил, что различает три причины климатических изменений. В их числе – официальная (вред от парниковых газов и так далее), реальная и случайная.
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