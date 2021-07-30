В ЕС начали подготовку к возможной климатической катастрофе

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Европейская комиссия опубликовала руководство по оценке инфраструктурных проектов на предмет их устойчивости к климатическим изменениям, которые могут повлечь засуху и наводнения. Об этом сообщает Reuters.

Документ ориентирован на девелоперов, которые претендуют на финансовую поддержку ЕС. По новым правилам застройщик на основании национальных или региональных прогнозов изменения климата, а также отчета ООН, публикация которого ожидается в августе, должен оценить возможные риски и учесть их при реализации того или иного проекта.

"Определенный уровень так называемой защиты от изменения климата необходим для доступа к финансированию, включая средства фонда справедливого перехода ЕС в размере 17,5 миллиарда евро, чтобы помочь регионам, зависящим от ископаемого топлива, стать более экологичными", – говорится в публикации.

Девелоперам предписано не только обеспечить устойчивость мостов, железных дорог и электростанций к воздействию глобального потепления, но и рассчитать ожидаемые выбросы парниковых газов, чтобы они соответствовали целям ЕС в области климата, в том числе по достижению нулевых выбросов к 2050 году.

Ранее стратегический советник американского Института прогрессивной политики Пол Бледсо предрек миру катастрофу, если Китай не сократит выбросы парниковых газов в рамках Парижского соглашения по климату.

В 2019 году общее количество выбросов в КНР превысило аналогичный показатель всех развитых стран, вместе взятых. А в 2020 году Китай построил в три раза больше угольных электростанций, чем во всем остальном мире, и планирует возвести еще 300.

