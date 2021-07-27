Ученые предсказали аномальную жару в мире

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Ученые предрекают установление новых рекордов высокой температуры на Земле, причем в будущем они будут обновляться гораздо чаще. Об этом сообщает News.ru.

По оценкам исследователей, влияние глобальных климатических изменений на максимальные значения температуры в настоящее время принято недооценивать. Тем временем текущий объем выбросов парниковых газов вызывает сильное повышение температуры на Земле, обеспечивая достаточно долгосрочное сохранение этой тенденции. Так, по прогнозам, аномальная жара является наиболее вероятной в периоды с 2021 по 2050 год и с 2051 по 2080 год.

"Главный посыл заключается в том, что нам необходимо подготовиться к большему количеству случаев рекордной жары в ближайшие десятилетия, и они значительно побьют предыдущие температурные рекорды", – отметил автор исследования об изменениях климата Эрих Фишер.

Он подчеркнул, что для изменения текущей ситуации необходимо как можно быстрее сократить объем выбросов парниковых газов.

Ранее ученые предупредили о невозможной жаре, которая вскоре наступит на Земле. Специалисты заявили, что планета переступила порог, при котором даже небольшое потепление может повлечь сильное повышение температуры.

В результате статистического анализа ученые установили, что такая жара случается примерно раз в 10 лет. При этом, по словам экспертов, такая смена погоды происходила бы в 150 раз реже, если бы не глобальное потепление.