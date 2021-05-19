Ученые предупредили о неизбежной катастрофе на Земле

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Землю ждет неизбежная катастрофа, заявили ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений. Исследование опубликовано на сайте Phys.org.
По мнению экспертов, из 400 климатических сценариев только 50 позволят избежать повышения температуры на планете выше 1,5 градуса. В результате потепления наступит коллапс.
20 сценариев предполагают смягчение последствий глобального потепления. В частности, катастрофы можно избежать, снизив долю углерода в атмосфере Земли и организовав масштабную посадку деревьев. При этом данные меры сложно реализовать.
Также ученые отметили, что последствия можно смягчить, если страны будут следовать Парижскому соглашению по климату. В мире необходимо сократить потребление электричества и декарбонизировать энергетическую отрасль.
Также специалисты подчеркнули, что сократить выбросы в атмосферу будет сложно, поскольку для этого необходимо изменить образ жизни людей.
"Я понимаю любого, кто думает, что мы можем не достичь целевого показателя в полтора градуса Цельсия", – сказал один из авторов доклада.
Он добавил, что сдерживание процесса потепления позволит человечеству обеспечить безопасное будущее.
Ранее сообщалось, что аномальная жара в мае может стать причиной массовых лесных пожаров летом в некоторых регионах России.
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