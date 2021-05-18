Эксперты предупредили о климатическом бедствии в России

Фото: ТАСС/Максим Слуцкий
Аномальная жара в мае может стать причиной массовых лесных пожаров летом в некоторых регионах России. Об этом заявили российские ученые, передает URA.RU.
Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов отметил, что леса не могут быстро адаптироваться к сильной жаре в конце весны.
"Сосны, ели – они выросли в той климатической зоне, когда они еще были семенами, а глобальное потепление делает климат жарче, более сухим, и поэтому лесные пожары стали таким бедствием стихийным", – объяснил Карнаухов.
С таким мнением согласилась и климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова. Она добавила, что сохранение подобной погоды приведет к массовым пожарам.
Кроме того, специалист подчеркнула, что битое стекло и бутылки, которые люди бросают на природе, также могут вызывать пожары.
"Бросают вон стеклышки даже в городе – это к возгоранию может приводить. Стеклышки, как линзы, что в лесу, что где-то", – добавила она.
Ранее воздух в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ к полудню 18 мая прогрелся до +29,2 градуса, это абсолютный рекорд температуры для этой даты с конца 19 века.
Температура воздуха в Москве 18 мая побила рекорд
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