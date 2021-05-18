Вильфанд назвал причину жаркой погоды в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что рекордную жару до 35 градусов в Москве, области и ряде регионов обеспечил сухой воздух из пустыни Каракумы, сообщает РИА Новости.

"Жара связана с тем, что сейчас энергия солнца такая же, как 25–26 июля, а это самый жаркий период... Она еще потому велика, что воздух поступает из Средней Азии, из пустыни Каракумы. Более того, воздух чистый и в нем мало молекул водяного пара, очень сухой воздух", – отметил специалист.

По словам синоптика, при малооблачной погоде большая часть солнечной энергии достигает почвы и прогревает ее, так как солнечные лучи, которые поступают на подстилающую поверхность в ЦФО, не отражаются и не поглощаются.

Вильфанд добавил, что индекс ультрафиолетовой радиации установился на уровне 5–6. В умеренных широтах такой показатель бывает довольно редко. Специалист также рассказал, что в Тамбовскую и Воронежскую области поступают самые сухие воздушные массы.

К полудню 18 мая воздух в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ прогрелся до +29,2 градуса, что стало абсолютным рекордом температуры для этой даты.

В столичном управлении МЧС жителей Москвы призвали избегать долгого нахождения на солнце, выбирать светлую одежду, носить головной убор и пить больше воды. Горожанам напомнили, что в водоемах не стоит купаться в одиночку, а в воду в неизвестных местах и вовсе не следует погружаться.