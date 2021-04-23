Байден заявил, что на саммите по климату достигнут "отличный прогресс"

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Президент США Джо Байден заявил, что на онлайн-саммите по климату был достигнут "отличный прогресс". Об этом сообщает ТАСС.
"Я благодарен всем лидерам, которые объявили о новых обязательствах, чтобы помочь нам всем противостоять изменению климата, которое является угрозой существованию [жизни на планете]", – сказал американский лидер.
Сам саммит Байден охарактеризовал как "начало пути", который приведет мировых лидеров к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Там они продемонстрируют, как воплотят в жизнь все взятые на себя обязательства.
Кроме того, глава Белого дома отметил, что США воодушевлены призывами российского президента Владимира Путина и готовы к совместной работе по борьбе с изменением климата на планете.
"Я весьма воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству мирового сообщества по перспективному устранению углекислого газа. И Соединенные Штаты с нетерпением ждут работы с Россией и другими странами над этими усилиями", – подчеркнул Байден.
Также он высказал свое стремление начать масштабную работу по переходу на чистую энергетику, которая должна позволить мировому сообществу выстроить более совершенную экономику для будущих поколений.
В ходе саммита Путин заявил, что все участники климатического саммита заинтересованы в активизации международных усилий по решению проблемы изменения климата.
Как отметил президент, Россия выполняет все международные обязательства в этой сфере, и призвал страны ООН бороться с изменениями климата вместе.
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