Путин призвал активизировать международные усилия в области климата

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что все участники климатического саммита заинтересованы в активизации международных усилий по решению проблемы изменения климата. об этом сообщает РИА Новости.

"Наша сегодняшняя дискуссия показывает, насколько глубоко мы все разделяем озабоченность, связанную с изменением климата, и насколько мы заинтересованы в активизации международных усилий по решению этой проблемы", – отметил президент.

Путин также подчеркнул, что от успеха совместных усилий зависит судьба всей планеты, перспективы развития каждой из стран и благополучие населения всего мира.

Ранее Путин заявил, что предприятия, которые наносят экологический вред окружающей среде, будут нести финансовую ответственность.

Президент также поручил ввести жесткий контроль в сфере борьбы с углеродными выбросами. В ближайшие 30 лет выброс парниковых газов в стране необходимо сократить так, чтобы показатели были меньше, чем в ЕС, отметил президент.