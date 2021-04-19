Песков заявил, что двусторонних контактов Путина с Байденом на саммите по климату не будет

Фото: kremlin.ru
Двусторонние контакты Владимира Путина с президентом США Джо Байденом и другими главами государств на саммите по климату не планируются. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет. Такие контакты не предусмотрены", – цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.
Ранее сообщалось, что выступление Владимира Путина на саммите лидеров по вопросам климата пройдет в формате видеоконференции 22 апреля. Так, президент РФ изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата.
Президент США Джо Байден пригласил Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по вопросам климата. Администрация Белого дома надеется, что это мероприятие ускорит и углубит глобальные усилия по сокращению загрязнений ископаемым топливом.
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