Путин выступит на онлайн-саммите по климату 22 апреля

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Выступление Владимира Путина на саммите лидеров по вопросам климата пройдет в формате видеоконференции 22 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В ходе беседы он предложил российскому коллеге в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.