Песков рассказал о возможном участии Путина в саммите по климату

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное участие Владимира Путина в виртуальном саммите по климату, сообщает RT.

По словам представителя Кремля, решение по данному вопросу будет принято, после того, как проанализируют детали мероприятия.

"К сожалению, ответы на эти вопросы мы начали получать только в последние дни, и нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента", – сказал Песков.

Уточняется, что будет изучен формат мероприятия, очередность выступлений, участники, информация о председателе и об итоговом протоколе.

Ранее Байден пригласил Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по вопросам климата. Администрация Белого дома надеется, что это мероприятие ускорит и углубит глобальные усилия по сокращению загрязнений ископаемым топливом.