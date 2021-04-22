Проект "Зеленая Москва" обсудят главы порядка 40 государств на саммите по климату

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Проект департамента транспорта столицы "Зеленая Москва" планируют обсудить главы порядка 40 государств на виртуальном саммите по климату. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что встречу созвал американский лидер Джо Байден. В ней будут участвовать Владимир Путин и главы еще 38 государств.

"Зеленая Москва" – это наша инициатива по внедрению экологически чистого транспорта по всей столице", – говорится в сообщении.

На данный момент электробусный парк Москвы является самым большим в Европе, а к 2023 году планируется сократить выбросы от транспорта на 90%.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, ответственность столичной транспортной системы заключается в постоянном развитии и внедрении современных экологически чистых технологий, а также в замене устаревшего оборудования для защиты окружающей среды.

Ранее сообщалось, что двусторонние контакты Владимира Путина с президентом США Джо Байденом и другими главами государств на саммите по климату не планируются.

До этого президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В ходе беседы он предложил российскому коллеге в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.