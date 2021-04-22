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Политика

20:30

На климатическом саммите Путина вывели в эфир во время выступления Макрона

политика экология

Фото: Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

В ходе онлайн-саммита по климату произошел технический сбой, из-за которого во время выступления президента Франции Эммануэля Макрона включили выступление российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает "Российская газета".

Сбой случился по причине того, что технические сотрудники саммита посчитали длинную паузу в речи французского президента ее окончанием и запустили Кремль. Однако не было ни звука в начале, ни объявления о том, что начинается выступление Путина.

По этой причине вновь образовалась пауза, уже после которой российский лидер смог без неполадок выступить со своей речью.

Позже выяснилось, что Макрон говорил в записи, которую пришлось повторить уже после выступления российского коллеги, который выступал в прямом эфире.

В ходе саммита Путин выступил с предложением организовать широкое международное сотрудничество в области контроля и мониторинга всех видов вредных выбросов в атмосферу.

Он также пригласил все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям и сообща инвестировать в климатические проекты.

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