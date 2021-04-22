Путин заявил, что в ситуации с глобальным потеплением надо учитывать все факторы

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Владимир Путин заявил, что проблема глобального потепления была выявлена не вчера, в связи с этим необходимо учитывать не только объем выбросов парниковых газов в атмосферу, но и многие другие факторы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ни для кого не секрет, что ситуация, стимулировавшая глобальное потепление и проблемы, с ним связанные, возникла далеко не вчера. Какими видим пути комплексного решения этих проблем? Первое. Углекислый газ держится в атмосфере сотни лет, поэтому мало только говорить о новых объемах эмиссии. Важно заниматься вопросами поглощения углекислого газа, накопленного в атмосфере", – сказал Путин на саммите по вопросам климата, который проходит в формате видеоконференции.

Путин напомнил, что Россия вносит огромную лепту в абсорбирование глобальных выбросов за счет поглощающей способности ее экосистем.

"Второе. Следует учитывать все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление. К примеру, на долю метана приходится 20% антропогенных выбросов. И каждая его тонна создает парниковый эффект в 25–28 раз больший, чем тонна СО2. Если бы, скажем, в предстоящие 30 лет удалось сократить эмиссию метана в два раза, то, по мнению экспертов, глобальная температура к 2050 году снизилась бы на 0,18 градуса", – заявил Путин, отметив, что данная величина составляет до 45% разницы между нынешней температурой Земли и целью, обозначенной в Парижском соглашении по климату.

Ранее в ходе саммита Путин выступил с предложением организовать широкое международное сотрудничество в области контроля и мониторинга всех видов вредных выбросов в атмосферу. Он также пригласил все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям и сообща инвестировать в климатические проекты.