Человечеству предрекли катастрофу из-за одной страны

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Если Китай не сократит выбросы парниковых газов в рамках Парижского соглашения по климату, человечество ждет катастрофа. Информация об этом появилась в издании The Hill со ссылкой на стратегического советника американского Института прогрессивной политики Пола Бледсо.

Бледсо напомнил, что США и страны Европы обязались снизить объемы выбросов, что должно в долгосрочной перспективе привести к общему их сокращению во всем мире. Однако успех может не быть достигнут из-за выбросов Китая.

"Китай рискует подорвать огромный прогресс в области изменения климата, достигнутый другими крупными странами мира", – отмечается в материале.

Статья ссылается на опубликованное ранее исследование Rhodium Group, в соответствии с которым в 2019 году общее количество выбросов в Китае превысило аналогичный показатель всех развитых стран, вместе взятых.

Бледсо убежден, что если динамика сохранится, то человечество может не достигнуть цели Парижского соглашения – углеродной нейтральности к 2050 году, что повлечет за собой катастрофические изменения климата.

Он рассказал, что в прошлом году Китай построил в три раза больше угольных электростанций, чем во всем остальном мире, и планирует возвести еще 300. При этом Пекин пообещал к 2025 году снизить потребление угля и выбросы.

В 2020 году на Китай пришлось 27% мировых выбросов углерода, что превышает показатель расположившихся на втором месте США в два с половиной раза. В рамках Парижского соглашения Пекин может продолжить наращивать выбросы в ближайшее десятилетие, что нивелирует усилия остального мира по предотвращению климатической катастрофы, заключил Бледсо.

Ранее метеорологи предупредили об изменении климата в ближайшие пять лет. Среднегодовая температура на планете уже выше на один градус Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом, однако стоящая перед человечеством задача, – удержать глобальное повышение температуры на уровне ниже двух градусов.

