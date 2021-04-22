День Матери-Земли: какой вклад могут внести жители планеты для ее сохранения

22 апреля весь мир отмечает Международный день Матери-Земли. Рассказываем, каким вопросам и событиям посвящен этот день и какой вклад можно сделать для сохранения нашей планеты уже сейчас.

Как появился День Матери-Земли

Впервые неофициальный День Земли отметили 51 год назад, в 1970 году. Тогда, по данным ООН, около 20 миллионов человек вышли на улицы, чтобы выразить свой протест в связи с экологическим состоянием окружающей среды. В результате возмущения людей по поводу разливов нефти, загрязнения рек и воздуха мировые власти прислушались к населению и приняли законодательные акты по защите окружающей среды, были созданы специальные контролирующие агентства.

По одной из версий, День Земли стал продолжением Дня посадки деревьев, который отмечается во многих странах мира, старающихся озеленить городские территории и восстановить утраченные леса. В Советском Союзе ежегодные мероприятия по посадке деревьев и лесов были очень популярны среди школьников и взрослых граждан.

В 2009 году Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию. И 22 апреля назначили официальным Днем Земли. Постепенно страны стали уделять больше внимания проблемам экологии и климата. Так, в 2016 году в День Земли было принято Парижское соглашение по климату. Государства обязались не допустить повышения глобальной температуры более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, а также смягчить негативные последствия изменения климата.

Сделать свой вклад может каждый

В резолюции ООН отмечается, что термин "Мать-Земля" принят во многих странах и отражает зависимость между планетой, ее экосистемами и человеком. Ежегодно 22 апреля проводятся различные мероприятия, образовательные сессии и круглые столы, посвященные экологическим и климатическим проблемам планеты. В прошлом году основной акцент был сделан на борьбу с мировой пандемией и глобальным потеплением.

Одним из важных акцентов в этом году станет глобальный посыл к климатической грамотности мировым лидерам. Чтобы уже сегодня принимались решения с учетом важности сохранения экологии нашей планеты Земля. Особое внимание приковано к восстановлению лесов. На повестке дня и вопросы, касающиеся воздействия на окружающую среду при выращивании и производстве продуктов питания, глобальной чистки от мусора, экологической и климатической грамотности и повышения гражданской инициативы в научном сообществе.



Сделать свой вклад в сохранение нашей планеты может каждый. Убирать и сортировать свой мусор, меньше использовать упаковку, которая не подлежит переработке, посадить хотя бы одно дерево и призывать других вести экологичный образ жизни.



В рамках Дня Земли-Матери по всему миру пройдут разные события и круглые столы. Можно зайти на сайт "Дня Земли", выбрать интересующее мероприятие в своем часовом поясе и присоединиться к нему. В Москве пройдет круглый стол в рамках 12-часового марафона "День Земли – Апрельское Возрождение", организованное Всемирным движением "Живая Планета". Мероприятия, посвященные защите планеты, также пройдут в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Воронеже и других городах России и мира.