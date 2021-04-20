Собянин утвердил концепцию выпуска городских зеленых облигаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Концепцию выпуска зеленых облигаций утвердил Сергей Собянин. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"В настоящее время Московская биржа прорабатывает возможность изменения правил листинга, которые позволят зеленым облигациям регионов и муниципалитетов России обращаться в секторе устойчивого развития", – говорится в сообщении.

Уточняется, что изменения позволят заинтересованным в экологически ответственном размещении своих средств инвесторам приобретать зеленые облигации Москвы.

Правительство города направит эквивалент полученных от облигаций средств на финансирование и/или рефинансирование городских экологических проектов.

В марте в столице прошел первый круглый стол по экологии промышленных предприятий. Участники обсудили вопросы зеленой трансформации московской промышленности и инфраструктуры города, способы организации малоотходных производств, вопросы утилизации и вторичной переработки, а также современные инструменты зеленой экономики.