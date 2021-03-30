Фото: Сергей Шинов
В Москве прошел первый круглый стол по экологии промышленных предприятий. Участники обсудили вопросы зеленой трансформации московской промышленности и инфраструктуры города, способы организации малоотходных производств, вопросы утилизации и вторичной переработки, а также современные инструменты зеленой экономики.
"Столичные предприятия – одни из лидеров по внедрению инновационных и природоохранных проектов в российской промышленности. Среди наиболее активных инноваторов в области экологических технологий – Московский НПЗ. Очень важно, чтобы лучшие экологические практики максимально широко внедрялись в отечественный промышленный сектор. В этом отношении круглый стол – прекрасная площадка, чтобы поделиться и перенять ценный опыт", – заявила замглавы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анна Кузменко.
На мероприятии Московский нефтеперерабатывающий завод представил экологические инициативы, осуществленные на предприятии за последние 10 лет. С 2011 года предприятие обновило производственные мощности на 80%, а также сократило воздействие на окружающую среду на 75%. Кроме того, внедренные биологические очистные сооружения "Биосфера" позволили достичь очистки воды до уровня 99,9%, а полностью герметичные процессы системы отгрузки обеспечили дополнительную надежность поставок сырья на нужды города.
По словам руководителя программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрия Ерохина, одной из главных задач модернизации предприятия является постоянный рост его экологических характеристик.
"Благодаря современным природоохранным технологиям мы сокращаем расход энергоресурсов на производственные процессы и снижаем нагрузку на окружающую среду. А строгое соблюдение экологических норм находится под постоянным онлайн-контролем автоматизированных систем мониторинга", – отметил Ерохин в своем докладе.
Ранее сообщалось, что Московский НПЗ по итогам прошлого года в четыре раза сократил потребление воды и объем сточных вод. В пресс-службе предприятия подчеркнули, что за 3 года работы "Биосфера" МНПЗ сэкономила более 10,5 миллиона кубических метров – почти двойной объем Химкинского водохранилища.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: