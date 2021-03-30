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В Москве прошел первый круглый стол по экологии промышленных предприятий. Участники обсудили вопросы зеленой трансформации московской промышленности и инфраструктуры города, способы организации малоотходных производств, вопросы утилизации и вторичной переработки, а также современные инструменты зеленой экономики.

"Столичные предприятия – одни из лидеров по внедрению инновационных и природоохранных проектов в российской промышленности. Среди наиболее активных инноваторов в области экологических технологий – Московский НПЗ. Очень важно, чтобы лучшие экологические практики максимально широко внедрялись в отечественный промышленный сектор. В этом отношении круглый стол – прекрасная площадка, чтобы поделиться и перенять ценный опыт", – заявила замглавы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анна Кузменко.

На мероприятии Московский нефтеперерабатывающий завод представил экологические инициативы, осуществленные на предприятии за последние 10 лет. С 2011 года предприятие обновило производственные мощности на 80%, а также сократило воздействие на окружающую среду на 75%. Кроме того, внедренные биологические очистные сооружения "Биосфера" позволили достичь очистки воды до уровня 99,9%, а полностью герметичные процессы системы отгрузки обеспечили дополнительную надежность поставок сырья на нужды города.

По словам руководителя программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрия Ерохина, одной из главных задач модернизации предприятия является постоянный рост его экологических характеристик.

"Благодаря современным природоохранным технологиям мы сокращаем расход энергоресурсов на производственные процессы и снижаем нагрузку на окружающую среду. А строгое соблюдение экологических норм находится под постоянным онлайн-контролем автоматизированных систем мониторинга", – отметил Ерохин в своем докладе.

Ранее сообщалось, что Московский НПЗ по итогам прошлого года в четыре раза сократил потребление воды и объем сточных вод. В пресс-службе предприятия подчеркнули, что за 3 года работы "Биосфера" МНПЗ сэкономила более 10,5 миллиона кубических метров – почти двойной объем Химкинского водохранилища.