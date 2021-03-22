На столичном НПЗ подвели итоги водоохранных проектов во Всемирный день воды

Фото: Стоян Васев
Московский НПЗ по итогам прошлого года в четыре раза сократил потребление воды и объем сточных вод. Это стало возможным благодаря инновационным биологическим очистным сооружениям "Биосфера", заявили в пресс-службе предприятия.
"Технологии "Биосферы", разработанные российскими учеными, гарантируют очистку воды до 99,9% и дают возможность ее повторного использования в производстве. На МНПЗ "Биосфера" начала работу в 2017 году, строительство подобного комплекса на Омском НПЗ планируется завершить в 2021 году", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что за 3 года работы "Биосфера" МНПЗ сэкономила более 10,5 миллиона кубических метров – объем почти двух Химкинских водохранилищ.
В 2020 году "Биосфера" получила премию правительства Москвы в номинации "Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий". Опыт столичного предприятия по очистке воды перенимают и в других отраслях, например для опреснения морской воды и в пищевой промышленности, отметила пресс-служба предприятия.
Ранее стало известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод усовершенствовал процесс водоподготовки. Новый проект позволит сократить потребление тепла и электрической энергии, а также сэкономить порядка 120 миллионов рублей в год. Теперь в приготовлении пара для нужд предприятия будут использовать очищенную до 99,9 процента воду. Пар используется в процессе нефтепереработки для подогрева сырья и в системе пожарной безопасности.
Ранее для получения пара использовалась городская теплоэлектростанция. Этот способ требовал больших расходов воды и энергии.
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