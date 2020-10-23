На парламентском экологическом форуме высоко оценили модернизацию МНПЗ

Фото: Сергей Шинов
Московский нефтеперерабатывающий завод поделился опытом о комплексной модернизации предприятия в рамках рабочей сессии "Экология нефтегазовой отрасли" Международного форума "Экология".
Гендиректор завода Виталий Зубер рассказал, что благодаря программе развития, которая была запущена в 2011 году, воздействие на окружающую среду со стороны предприятия снизилось более чем в 4 раза.
"Московский НПЗ за 10 лет модернизации реализовал более 20 масштабных экологических мероприятий с использованием наилучших доступных технологий. Предприятие ответственно подходит к экологической безопасности и динамично развивается в этом направлении. Мы рады возможности поделиться опытом, который позволил внести значимый вклад в экологию", – подчеркнул Зубер.
Он подчеркнул, что ключевым событием данного процесса стало начало работы комплекса нефтепереработки полного цикла "Евро+". На предприятии заменили пять устаревших установок и повысили надежность поставок топлива на рынок Московского региона. Кроме того, энергопотребление производства было сокращено.
Зубер подчеркнул, что на МНПЗ работают биологические очистные сооружения "Биосфера", с помощью которых экономятся водные ресурсы. Он отметил, что благодаря инновационному комплексу предприятие перешло на замкнутый цикл водопотребления.
Первый зампредседателя Общественного совета АНО "Общественный форум "Экология" Николай Валуев заявил, что актуальными вопросами, формирующими модель устойчивого экологического развития государства, являются "применение наилучших из доступных технологий, мероприятия по снижению воздействия на атмосферный воздух, новые технологии очистки сточных вод, мониторинг окружающей среды".
Форум "Экология" проходит при поддержке и участии Совета Федерации, Государственной думы, министерства природных ресурсов и экологии, Росприроднадзора и других федеральных ведомств. На нем обсудили решение стратегических задач охраны окружающей среды, а также взаимодействие власти, общества и бизнеса в решении экологических проблем.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что МНПЗ в Капотне прошел две трети модернизации. Он заявил, что все договоренности выполняются вне зависимости от экономического кризиса и финансовых проблем. Глава города подчеркнул, что у столичных властей нет планов по переносу предприятия за пределы города.
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