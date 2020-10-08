Глава комиссии Мосгордумы оценил ход экологической модернизации МНПЗ

Фото: Сергей Шинов
Председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Александр Соловьев ознакомился с достижениями программы развития Московского НПЗ. Парламентарий побывал на производственной площадке предприятия, оценив природоохранные проекты.
При посещении председатель комиссии осмотрел высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+". Новый объект заменил 5 установок предыдущего поколения, обеспечив рост производства топлива и дополнительную стабильность в поставках топлива на АЗС и в аэропорты столичного региона. При этом новый комплекс сократил воздействие предприятия на окружающую среду. Пуск комплекса состоялся в июле этого года при участии мэра Москвы Сергея Собянина.
Кроме того, Соловьев ознакомился с работой биологических очистных сооружений "Биосфера". Данный комплекс обеспечивает очистку сточных вод до 99,9%.
Специалисты МНПЗ показали первую в отрасли автоматизированную систему мониторинга воздуха, внедрение которой продолжается с 2015 года в сотрудничестве с городской службой экологического мониторинга. Датчики, находящиеся на технологических установках, в онлайн-режиме передают контролируемые параметры в надзорные органы.
"Мы приветствуем вдумчивую и ответственную политику предприятия по отношению к вопросам экологии. На Московском НПЗ внедряют природоохранные проекты и развивают собственные системы контроля для того, чтобы город видел реальную картину их работы", – подчеркнул депутат Мосгордумы. По словам Соловьева, все практики представлены как общедоступные.
В результате с достигнутыми эффектами могут ознакомиться все желающие благодаря информационной открытости.
Летом стало известно, что современные станции контроля воздуха начали устанавливать в Москве.
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