Современные станции контроля воздуха начали устанавливать в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Установка новых станций контроля воздуха началась в Москве, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Работы начались на станциях "Туристская" и "Хамовники". В настоящее время специалисты обновили павильоны. Затем будут завершены пусконаладочные работы.

Бирюков сообщил, что всего до конца лета планируется обновление 13 станций контроля воздуха. Замена продиктована окончанием срока годности оборудования. Бирюков напомнил, что они были установлены в 2003–2006 годах.

"Современные станции отличает повышенная надежность, каждая будет оснащена современным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений, сероводорода", – подчеркнул Бирюков.

Кроме того, станции будут следить за содержанием частиц РМ2,5 в воздухе. Результаты измерения будут доступны в режиме реального времени на сайте Мосэкомониторинга. Всего в столичную систему входят 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, аналитическая лаборатория и три передвижные экологические лаборатории.

Ранее стало известно, что Мосприрода планирует провести около 13 тысяч эколого-просветительских мероприятий до конца 2020 года. В ведомстве отметили, что экологическое просвещение жителей является одной из ключевых задач Мосприроды.