Мосприрода проведет около 13 тысяч экологических мероприятий

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Около 13 тысяч эколого-просветительских мероприятий проведет Мосприрода до конца 2020 года, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в столичном департамента природопользования и охраны окружающей среды, экологическое просвещение жителей – одна из ключевых задач Мосприроды.

Там отметили, что благодаря этому "удается создать осознанное общество, в котором все больше людей становятся неравнодушны к экологической обстановке".

В 2019 году Мосприрода провела около 10 тысяч подобных мероприятий. Указывается, что участники занятий получили новые знания и изменили свои привычки.

С 16 июня мероприятия в экоцентрах будут проводиться по предварительной записи. Они будут проходить в форме онлайн-занятий, мастер-классов и экскурсий.

Ранее стало известно, что на протяжении всего июня в онлайн-режиме продолжит работать спецпроект Мосгорпарка "Экоразговор".