Власти Москвы рассказали о модернизации Московского НПЗ в Капотне

16:45
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне модернизирован уже на две трети, планов переносить его за пределы города нет, сообщил Сергей Собянин в интервью ТАСС.
"У нас была договоренность в 2011 году, когда мы продали свой пакет в 25% в Московском НПЗ, о том, что этот завод будет полностью модернизирован и превращен в одно из самых лучших европейских предприятий с точки зрения экологии", – напомнил мэр.
Он обратил внимание, что все договоренности выполняются, несмотря на финансовые проблемы, экономический кризис и падение цен на нефть.
На заводе осталось провести еще треть работ, которая оценивается в общей сложности в 3-4 миллиарда долларов инвестиций.
"Вопрос не в переносе, а в том, чтобы довести до ума и сделать действительно первоклассное предприятие, которое не портит атмосферу, и сегодня там ситуация принципиально уже другая. Нужно доводить до конца", – сказал Собянин.
Он уточнил, что все работы по реконструкции планируется завершить не более чем за три года.
В июле на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне ввели в эксплуатацию новый высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+". Команду на ввод дал президент России Владимир Путин. На открытии комплекса также присутствовал Сергей Собянин.
Как отметил мэр, МНПЗ играет большую роль в качественных поставках на столичный топливный рынок. Ввод объекта в эксплуатацию увеличит уровень модернизации Московского НПЗ до 80%.
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