МНПЗ увеличил производительность терминала для отгрузки топлива

02 октября, 17:04
Фото: /Стоян Васев
Московский НПЗ увеличил производительность терминала для отгрузки топлива на 25% после пуска комплекса "Евро+". Это обеспечивает дополнительную надежность поставок на рынок столичного региона, сообщается на сайте компании.
С целью повышения эффективности специалисты провели аудит работы автотерминала. После были перераспределены логистические потоки и схемы движения транспорта по территории. Также был систематизирован порядок работы с оборудованием. Данная работа позволила увеличить суточный объем отгрузки топлива.
"Максимальной операционной эффективности позволяют достичь оптимизация производственных процессов, современные технологии и работа персонала терминала отгрузки топлива. Специалисты регулярно контролируют на объекте уровень безопасности и качества. Примененные решения позволят дополнительно увеличить пропускную способность, скорость загрузки и сократить время ожидания для водителей", – отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.
Новейший комплекс "Евро+" открыли на Московском НПЗ в июле этого года. Команду о запуске установки дал президент России Владимир Путин. Благодаря новому комплексу МНПЗ на топливном рынке столицы наблюдается стабильность поставок продукции. Комплекс заменяет пять установок прошлого поколения и уменьшает воздействие на окружающую среду.
Стало известно, как работает комплекс переработки нефти "Евро+"
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