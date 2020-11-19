Предприниматели обсудили актуальные вопросы экологии

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В Москве состоялся круглый стол по вопросам экологии, на который были приглашены омбудсмены и представители бизнеса. Встречу организовала уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

Среди приглашенных специалистов был общественный уполномоченный по вопросам экологии Михаил Замарин, а также председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

На встрече рассмотрели инициативы по вторичной переработке одежды и сокращению потребления воды.

"Участники круглого стола сошлись во мнении, что необходимо создать коммуникационный канал по вопросам нарушения прав предпринимателей в сфере соблюдения экологического законодательства", – заявил Замарин.

По его словам, представители экспертного сообщества обсудили создание профильной Общественной приемной по экологии.

Свою программу в этой сфере также представил Московской нефтеперерабатывающий завод. На предприятии реализуется принцип экологической открытости – на уличном экране отображается информация о качестве воздуха, а также возможны посещения территории завода. Обычные горожане и эксперты могут непосредственно убедиться в высоких стандартах защиты окружающей среды на НПЗ.

В конце октября стало известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод усовершенствовал процесс водоподготовки. Обновленные очистные сооружения позволят существенно снизить потребление воды и электроэнергии.

