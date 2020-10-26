МНПЗ будет использовать очищенную на 99,9% воду для получения пара

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Московский НПЗ усовершенствовал процесс водоподготовки путем обновления работы биологических очистных сооружений "Биосфера". Новый проект позволит сократить потребление тепла и электрической энергии, а также сэкономить порядка 120 миллионов рублей в год.

Отмечается, что теперь в приготовлении пара для нужд предприятия будут использовать очищенную до 99,9 процента воду. Пар используется в процессе нефтепереработки для подогрева сырья и в системе пожарной безопасности.

"Еще на стадии проектирования в инновационные биологические очистные сооружения "Биосфера" была заложена возможность дополнительно сократить потребление ресурсов. Благодаря работе комплекса в повторный цикл возвращается свыше 80 процентов воды. Получение пара из этой воды позволяет оптимизировать производственный цикл и сократить количество операций. За счет этого снижается потребление тепловой и электрической энергии", – рассказал генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер.

Ранее для получения пара использовалась городская теплоэлектростанция. Этот способ требовал больших расходов воды и энергии. Комплекс "Биосфера" направлен на очистку сточных вод предприятия, которую можно использовать для производства пара. Для реализации данных мер было проложено порядка 1,5 километра трубопроводов, также построена новая насосная станция.

Сообщается, что за два года работы "Биосферы" Московский НПЗ сократил потребление речной воды более чем в пять раз. Данный проект является обладателем нескольких наград, в том числе премии правительства Москвы в сфере охраны окружающей среды.

Опытом применения инновационных технологий очистки воды с помощью "Биосферы" Московский НПЗ поделился на международном форуме "Экология".

Ранее Сергей Собянин заявил, что московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне модернизирован уже на две трети, планов переносить его за пределы города нет. Так, на заводе осталось провести еще треть работ, которая оценивается в общей сложности в 3–4 миллиарда долларов инвестиций.

