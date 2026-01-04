В Минздраве сообщили, что пострадавшего при теракте в Хорлах подростка отправили в Москву

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Подростка, который пострадал в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в селе Хорлы в Херсонской области, эвакуируют в детскую больницу в Москве. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

По его словам, были проведены консультации совместно со специалистами федеральных медицинских центров, после чего пострадавшего решили направить в столицу для дальнейшего лечения. Эвакуируют подростка работники службы медицины катастроф. Он поступит в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.

ВСУ атаковали Хорлы с помощью беспилотников в ночь на 1 января. Погибли 29 человек, из них двое детей. Одна из пострадавших скончалась в больнице в Крыму. В медучреждения был доставлен 31 человек, включая 5 несовершеннолетних, один из которых находится в критическом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следствием было назначено 26 судебных экспертиз. Пятница и суббота, 2 и 3 января, были объявлены в регионе днями траура. Кроме того, родственникам погибших уже были назначены первые 7 пенсий по случаю потери кормильца.

Жители Украины, по словам главы региона Владимира Сальдо, сопереживают пострадавшим и скорбят по погибшим в результате теракта. Он добавил, что украинский народ не считает россиян врагами, в отличие от киевских властей.