Жертвы Эпштейна подали в суд на минюст США и Google из-за раскрытия их личных данных

Группа жертв скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна подала коллективный иск против американского правительства и поисковой системы Google, обвинив их в разглашении личной информации в обнародованных документах. Об этом сообщает телеканал NBC.

"Соединенные Штаты, действуя через министерство юстиции, сделали осознанный политический выбор, отдав приоритет быстрому и масштабному раскрытию информации, а не защите частной жизни жертв Эпштейна", – следует из текста заявления.

Там также утверждается, что, несмотря на то что правительство впоследствии удалило личную информацию пострадавших, онлайн-платформы, включая Google, продолжают ее распространение, игнорируя запросы на удаление.

В связи с этим истцы потребовали от Минюста выплатить каждому пострадавшему компенсацию в размере не менее тысячи долларов. Кроме того, они настаивают на наложении на поисковую систему штрафных санкций, позволяющих предотвратить подобные нарушения в будущем.

Вместе с тем прошение содержит в себе требование к Google немедленно прекратить распространение личных данных.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Спустя время стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе этого года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. В их число вошли около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.