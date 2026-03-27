Московские ветеринары спасли бигля, съевшего наполнитель для кошачьего туалета

Врачи Бабушкинской ветклиники спасли бигля, который съел опилки из кошачьего лотка и заработал непроходимость. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

По данным ведомства, 8-летнюю собаку по кличке Сэм привезли в клинику с симптомами тошноты и сильной слабости. При обследовании специалисты выявили кишечную непроходимость.

"Хирург Сергей Кондратьев провел срочную операцию и обнаружил, что причиной закупорки кишечника стали съеденный наполнитель из кошачьего туалета. Древесные опилки удалось успешно удалить", – отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что после восстановления Сэм снова стал активным, а владельцам придется внимательно следить за его увлечениями и искать другое место для кошачьего лотка.

Ранее специалисты ветеринарного участка Красная Пахра спасли жизнь кота, у которого было диагностировано отравление антифризом. Кот по кличке Лисенок поступил в клинику в тяжелом состоянии с острым повреждением почек. Выяснилось, что питомец живет в частном доме и часто заходит в гараж, где хранится автомобильная химия.