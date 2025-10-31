31 октября, 08:01Общество
Московские ветеринары вылечили 1,5-метровую игуану Шушу от стоматита
Фото: ГБУ "Мосветобъединение"
Специалисты Зеленоградской государственной ветклиники вылечили самца игуаны по кличке Шуша от стоматита. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.
Как уточнили в ведомстве, это был уже второй эпизод лечения 1,5-метровой рептилии: сначала Шуша подхватил респираторную инфекцию, успешно поправился, но на фоне снижения иммунитета у него развился стоматит.
"Владельцы заметили у питомца повышенное количество слюны и более густой консистенции, изменение цвета языка и замедленный прием пищи", – пояснили в пресс-службе.
На осмотре специалист по экзотическим питомцам Надежда Кузина выявила у рептилии бактериальный налет на языке и болезненные гнойнички на слизистой десен.
В пресс-службе добавили, что на протяжении всего лечения Шуша радовал врачей и хозяев активностью и хорошим аппетитом, а на сегодняшний день симптомы стоматита полностью исчезли.
Ранее московские врачи помогли еще одной игуане по кличке Изумрудик, которая повредила лапу: рептилия сломала два пальца во время схватки с собственным отражением в зеркале.