Московские ветеринары вылечили 1,5-метровую игуану Шушу от стоматита

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Специалисты Зеленоградской государственной ветклиники вылечили самца игуаны по кличке Шуша от стоматита. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

Как уточнили в ведомстве, это был уже второй эпизод лечения 1,5-метровой рептилии: сначала Шуша подхватил респираторную инфекцию, успешно поправился, но на фоне снижения иммунитета у него развился стоматит.

"Владельцы заметили у питомца повышенное количество слюны и более густой консистенции, изменение цвета языка и замедленный прием пищи", – пояснили в пресс-службе.

На осмотре специалист по экзотическим питомцам Надежда Кузина выявила у рептилии бактериальный налет на языке и болезненные гнойнички на слизистой десен.



столичная госветслужба Шуше назначили терапию: дважды в день уколы антибиотиков, обезболивающих, противовоспалительных и местные антибактериальные обработки стоматологическими гелями. Шуша стойко переносил все процедуры, и его состояние быстро улучшалось.

В пресс-службе добавили, что на протяжении всего лечения Шуша радовал врачей и хозяев активностью и хорошим аппетитом, а на сегодняшний день симптомы стоматита полностью исчезли.

Ранее московские врачи помогли еще одной игуане по кличке Изумрудик, которая повредила лапу: рептилия сломала два пальца во время схватки с собственным отражением в зеркале.