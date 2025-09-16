Московские ветврачи спасли игуану, сломавшую пальцы во время драки с зеркалом

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Московские врачи помогли игуане, которая повредила лапу во время драки с отражением. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

По данным ведомства, огромный (1,5 метра) дракон по кличке Изумрудик сломал два пальца во время схватки с собственным отражением в зеркале.



Надежда Кузина специалист по экзотическим животным, хирург Зеленоградской государственной ветклиники Такое поведение характерно для игуан в период гона, персонажа в зеркале они воспринимают как соперника.

Владельцы не сразу заметили травму и обратились на прием с уже трехнедельным переломом, когда отек и болезненность пальцев стали очевидны.

Сращивания костей в данной ситуации добиться было невозможно, и дракону пришлось потерять пальцы во избежание некроза, отметили в пресс-службе. Под газовым наркозом игуану прооперировали.

"После ингаляционной анестезии питомцы просыпаются почти мгновенно, вот и Изумрудик, как только вышел из наркоза, продемонстрировал свою силу и мощь, пытаясь сбежать с операционного стола. Удержать такого крупного дракона было совсем непросто", – рассказала специалист по экзотическим животным, хирург Зеленоградской государственной ветклиники Надежда Кузина.

Для профилактики таких агрессивных разборок с отражением рекомендуется закрывать зеркала на время гона. 5-летний Изумрудик отправился на реабилитацию, его ждут на контрольный осмотр через месяц.

Ранее столичные ветеринары спасли жизнь йоркширскому терьеру с тяжелыми осложнениями после родов. Питомцу понадобилась срочная операция из-за оставшегося последа. Теперь жизни животного ничего не угрожает.

