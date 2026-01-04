Ограничения на полеты сняты в аэропорту Жуковский

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Жуковский сняты, сообщили в Росавиации.

Там уточнили, что такие меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения были введены в аэропорту Внуково вечером в воскресенье, 4 января. Спустя несколько часов они были сняты, однако введены снова позднее.

Аналогичные меры применялись в отношении аэропорта Внуково. Они также были сняты спустя время.