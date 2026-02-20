Марал напал на 6-летнего мальчика на территории санатория Кузбасса

Фото: vk.com/incident_kuzbass

В Кузбассе марал напал на 6-летнего мальчика на территории санатория "Танай", сообщили в региональном управлении СК.

Ранее в местных пабликах региона мама мальчика рассказала, что животные свободно гуляют по территории. Марал повалил ее сына на снег и начал топтать. Женщине удалось отогнать животное, однако ребенок получил травмы и сильно испугался.

Следователи организовали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

