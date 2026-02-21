Небольшой снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Москве 21 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в субботу, 21 февраля, составит от 1 до 3 градусов мороза, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 1 до минус 6 градусов, в некоторых районах возможны осадки в виде снега.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что повышенное атмосферное давление ожидается в столице 21 февраля. В этот день оно составит 753 миллиметра ртутного столба, но вернется к норме уже в воскресенье и понедельник, 22 и 23 февраля.

Синоптик подчеркнула, что во вторник, 24 февраля, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, а в среду, 25 февраля, – 750 миллиметров. При этом в Москве в ближайшее время не предвидится резких скачков давления.