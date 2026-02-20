График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 18:56

Общество

Повышенное атмосферное давление ожидается в Москве 21 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Повышенное атмосферное давление ожидается в субботу, 21 февраля, в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что повышение температуры в городе не будет связано с резкими изменениями атмосферного давления. 21 февраля оно составит 753 миллиметра ртутного столба, но вернется к норме уже в воскресенье и понедельник, 22 и 23 февраля, в эти дни ожидается 748 миллиметров.

Во вторник, 24 февраля, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, а в среду, 25 февраля, – 750 миллиметров.

"Дальше оно будет чуть выше климатической нормы", – подчеркнула синоптик.

При этом в Москве в ближайшее время не предвидится резких скачков давления.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что температура воздуха в столице днем в понедельник, 23 февраля, составит от 0 до минус 5 градусов.

По словам специалиста, в ближайшие дни в столицу придут западные теплые воздушные потоки из центральной Атлантики. Больших снегопадов не ожидается – в сутки будет выпадать не более 2–4 миллиметра осадков.

Снежная погода сохранится в Москве еще 5 дней

