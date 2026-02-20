В Москве обновлен рекорд высоты снежного покрова

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

В Москве 20 февраля зафиксирован новый рекорд высоты снежного покрова. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По данным синоптика, после аномальных снегопадов за последние сутки сугробы существенно выросли. На базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова достигла 68 сантиметров при предыдущем рекорде для этой даты в 64 сантиметра, который фиксировался в 1966, 1994 и 2024 годах. Абсолютный максимум февраля составляет 72 сантиметра.

"На Балчуге – 77 сантиметров , в Тушине – 71 сантиметр, в ТиНАО (Михайловское) – 78 сантиметров. Таким образом, снежный максимум нынешней зимы, который составлял 61 сантиметра, как и суточный рекорд по высоте снежного покрова (64 сантиметра) – обновлены", – написал Тишковец.

Также, по его словам, в Подмосковье самые высокие сугробы отмечены в Коломне и Черустях – 81 сантиметр.

Москва столкнулась с мощным снежным циклоном "Валли", который вызвал значительные транспортные проблемы, 19 февраля. Вечером загруженность дорог достигла 9 баллов, а в аэропортах было отменено 29 рейсов, в том числе 7 международных.

Циклон, принесший рекордное количество осадков, уже покинул регион. Однако 20 февраля его южная часть все еще влияет на погоду в столице, сохраняя пасмурное небо и местами небольшой снег.