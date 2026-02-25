РИА Новости: шахматиста Каспарова обвинили в уклонении от обязанностей иноагента

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis (Гарри Каспаров признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Следователи заочно обвинили шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) в двух эпизодах уклонения от обязанностей иноагента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Оба уголовных дела были объединены в одно производство. Другие подробности пока не раскрываются.

Каспарова внесли в список лиц, выполняющих функцию иностранного агента, в мае 2022 года. Причиной тому послужило получение финансирования от американской организации Human Rights Foundation и Украины.

В декабре 2025 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал шахматиста. Его обвинили по статье о публичных призывах к осуществлению терактов. Каспарову грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.