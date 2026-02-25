Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:56

Политика
Главная / Новости /

РИА Новости: шахматиста Каспарова обвинили в уклонении от обязанностей иноагента

Шахматиста Каспарова обвинили в уклонении от обязанностей иноагента

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis (Гарри Каспаров признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Следователи заочно обвинили шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) в двух эпизодах уклонения от обязанностей иноагента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Оба уголовных дела были объединены в одно производство. Другие подробности пока не раскрываются.

Каспарова внесли в список лиц, выполняющих функцию иностранного агента, в мае 2022 года. Причиной тому послужило получение финансирования от американской организации Human Rights Foundation и Украины.

В декабре 2025 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал шахматиста. Его обвинили по статье о публичных призывах к осуществлению терактов. Каспарову грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Читайте также


политика

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика