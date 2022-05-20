Ходорковский и Каспаров внесены в реестр физических лиц-иноагентов Минюста РФ

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Минюст России внес бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и шахматиста Гарри Каспарова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента.

По данным ведомства, Ходорковский получал финансирование с Украины, а Каспаров – от американской организации Human Rights Foundation и также с Украины. При этом они оба, по данным Минюста, осуществляли политическую деятельность.

Ранее Минюст РФ включил в реестр физлиц-иноагентов рэпера Моргенштерна.

Из материалов следует, что музыкант получал финансирование от израильской компании Yoola Labs Ltd. Часть средств, по данным Минюста, поступала ему и с Украины. В документе отмечается, что рэпер занимался политической деятельностью.

