Минюст внес в перечень нежелательных в РФ украинскую НПО "Крымская правозащитная группа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минюст РФ включил украинскую организацию "Крымская правозащитная группа" в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций, сообщается на сайте ведомства.

"13 мая 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "КРИМСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА" (Crimean Human Right, "Крымская правозащитная группа") (Украина)", – говорится в сообщении.

Уточняется, что решение о включении организации в перечень нежелательных принято на основании решения первого заместителя генпрокурора РФ от 4 мая.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ украинской неправительственной организации "Крымская правозащитная группа".

По данным Генпрокуратуры, деятельность данной организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности страны.