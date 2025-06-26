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26 июня, 07:32

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Bloomberg: шахматист Каспаров мог быть причастен к подготовке переворота в Южном Судане

Шахматист Каспаров мог быть причастен к подготовке переворота в Южном Судане – СМИ

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis (Гарри Каспаров признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) мог быть причастен к подготовке попытки государственного переворота в Южном Судане, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, в марте 2024 года Каспаров познакомил Питера Аджака, научного сотрудника Гарварда, обвиненного в том же году в планах закупить оружие и свергнуть правительство в Южном Судане, с соучредителем американской торговой компании Jane Street Робертом Граниери, который предоставил Аджаку финансирование.

Однако сам Граниери заявляет, что его заставили финансировать попытку переворота обманом. По его словам, человек, который представился правозащитником, солгал о своих истинных намерениях.

Росфинмониторинг внес Каспарова в список террористов и экстремистов в марте 2024 года. Причиной тому послужило получение финансирования от американской организации Human Rights Foundation (признана нежелательной в РФ) и Украины.

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